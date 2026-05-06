Пдмосковные гребцы выиграли 8 медалей на всероссийском Кубке Победы
Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Кубок Победы». Они завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.
Как рассказали в региональном Минспорте, победителями соревнований стали Мария Ракова, Андрей Потапкин, Олег Дудко, Роман Ломачев и Виктория Луганская
Ольга Иноземцева завоевала серебро в четверке без рулевого среди женщин. Она также получило бронзу в экипаже с Екатериной Жевлаченко.
Соревнования проходили с 30 по 4 мая на гребном канале в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России». Их посвятили Победе в Великой Отечественной войне.
