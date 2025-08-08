Пчеловоды Озер начали первую откачку меда в сезоне

Несмотря на холодную весну и дождливое лето пчелы смогли собрать нектар и превратить его в целебный продукт. Теперь специалисты агрохолдинга «ОСП агро» приступили к первой в этом сезоне откачке меда.

Пасека сельскохозяйственного предприятия в Озерах расположена в экологически чистом районе Подмосковья, что благоприятно сказывается на качестве продукции. Сейчас там содержится 200 пчелосемей — их количество к этому сезону увеличили вдвое. Предприятие производит высококачественный цветочный мед.

Пчеловоды пояснили, что из-за неблагоприятных погодных условий сбор меда начался позже обычного срока. Его откачка является одной из наиболее приятных и трудоемких в операций годовом цикле обслуживания пчелосемей.

Пчеловодство не является основным направлением деятельности агрохолдинга, однако играет важную роль в сельскохозяйственном производстве. Пчелы не только производят мед, но и опыляют до 90% энтомофильных сельскохозяйственных культур.