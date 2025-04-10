Пчеловод из Воскресенска увеличит пасечное хозяйство по областной программе

Многодетная мама-фермер увеличит пасечное хозяйство благодаря предоставленному в аренду земельному участку в поселке Виноградово. Она планирует установить дополнительные 10 ульев и высадить лаванду, лук анзур и плодовые деревья.

Юлия Оськина — начинающий фермер. На арендованном участке в пять гектаров она планируется установить 10 ульев и высадить медоносы. В этом ей помогают ее дети, которые с раннего возраста приучаются к труду.

«В данной деятельности мы выступаем стартаперами. Планов, конечно же, много. В настоящий момент изучаем окружающие нас поля на наличие медоносов. По всем вопросам, требующим специальных знаний, привлекаем профильных специалистов. Займемся рекультивацией, приведем землю в состояние, пригодное для использования, а потом планируем посадить лаванду, лук анзур и плодовые деревья», — говорит фермер.

Как уточнили в Минсельхозе Московской области, в 2025 году для аграриев и производителей пищевой продукции предусмотрено более 30 субсидий. Подробная информация по срокам, требованиям к получателю и инструкции размещена на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».