Павшинский мост в Красногорске отремонтируют к лету

Ремонт Павшинского моста начали в Красногорске. Ежедневно по нему на велосипедах и самокатах проезжают свыше двух тысяч человек.

Рабочие обновят более 420 метров покрытия в два этапа, чтобы жители во время ремонта могли продолжать пользоваться одной из частей моста.

Кроме того, специалисты обустроят новую велодорожку шириной два с половиной метра, которая позволит безопасно и комфортно передвигаться пешком и на средствах индивидуальной мобильности, в частности, к станции метро «Мякинино». Ранее она располагалась посередине моста, а теперь ее перенесут к краю конструкции.

Ремонт планируют завершить в июне текущего года.