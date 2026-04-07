Паводковую ситуацию взяли под контроль в Одинцове

В Одинцовском округе отслеживают уровень воды на 11 водоемах. Для предотвращения подтоплений задействованы 17 бригад и специальная техника.

В муниципалитете заранее определили наиболее уязвимые участки. В зону риска вошли реки Незнайка, Ликова и Вяземка, где традиционно возможен подъем воды в период паводка.

Для оперативного реагирования сформирована группировка из 17 бригад. В работе участвуют 110 человек и 42 единицы техники. Часть сил переведена на круглосуточное дежурство. Всего в таком режиме работают 11 бригад.

«Ситуация находится под постоянным контролем. Мы готовы быстро реагировать на любые изменения уровня воды и предотвращать подтопления», — отметил представитель местных служб.

Жителям напоминают о правилах безопасности. Тем, кто живет в потенциально опасных зонах, рекомендуют заранее подготовить документы, деньги и ценные вещи. Важно собрать аптечку, запас лекарств и продуктов на три дня. Также следует держать под рукой теплую одежду и непромокаемую обувь.

При угрозе подтопления важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Необходимо предупредить соседей и оказать помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.