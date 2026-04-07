Паводковая ситуация стабилизировалась в Павлово-Посадском округе

Очередное оперативное совещание состоялось в администрации муниципалитета. На встрече обсудили основные направления работы на ближайшее время — паводковую ситуацию, благоустройство и ремонт дорог, а также подготовку к Пасхе.

В связи со спадом уровня воды в реке Клязьме ситуация с паводками стабилизировалась, однако администрация и оперативные службы продолжают контролировать обстановку. С жителями подтапливаемых территорий проводят разъяснительные встречи. Откачка грунтовых вод по заявкам осуществляется своевременно.

На прошлой неделе в Павлово-Посадском округе начался традиционный месячник благоустройства. Планируется привести в порядок дворы, скверы и улицы. Всех желающих внести свой вклад пригласили присоединиться к весенней уборке.

Коммунальным службам округа поручено усилить работы по ямочному ремонту дорожного полотна на магистралях и во дворах, а также провести инвентаризацию и ремонт элементов на детских площадках, пострадавших за зимний период.

В преддверии Светлой Пасхи планируется проведение общегородского крестного хода. Подробная информация будет опубликована в ближайшее время.