Павловский Посад вошел в топ городов с самыми эффективными муниципальными командами

Об этом стало известно на заседании Высшего совета региона, подтверждая высокий профессионализм и слаженную работу администрации округа по итогам года. Рейтинг эффективности муниципальных команд Подмосковья — это комплексная оценка деятельности местных администраций, разработанная для стимуляции развития территорий и повышения качества жизни населения.

Он учитывает множество ключевых показателей, охватывающих самые разные аспекты функционирования городского округа: благоустройство, развитие экономики, социальная сфера и качество управления.

Попадание в первую десятку этого рейтинга — это подтверждение на региональном уровне высокой результативности и эффективности работы всей муниципальной команды Павловского Посада.