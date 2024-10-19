Павловский Посад присоединился к акции «Сдай шины на Мегабак»

Экологическая акция «Сдай шины на Мегабак» проходит в Подмосковье. Накануне к ней присоединился Павлово-Посадской городской округ. Теперь жители могут утилизировать покрышки, получив за это подарки.

Акцию запустило министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Поучаствовать в ней может любой желающий.

Для этого нужно привезти старые шины на любой из пунктов приема «Мегабак» и сделать креативное фото, опубликовав его во «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Лучшие работы оценит жюри. Победителям вручат подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин от 10 до 20 тысяч рублей.

Завершится акция 18 ноября. В Павлово-Посадском округе площадки работают по 27 адресам.

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