Павловский Посад победил на всероссийском конкурсе контента от «ВКонтакте»

Клип Евсеевского Дома культуры получил высокую оценку на всероссийском конкурсе «Топ-контент» от социальной сети «ВКонтакте». Методист центра и администратор сообщества учреждения получила грамоту за одну из лучших работ.

Победителей конкурса от соцсети наградили в главном офисе в Москве. Жюри выбрало 48 лучших работ из Санкт-Петербурга, Краснодара, Мурманска, Тамбова, Московской области, Павловского Посада и других городов и регионов страны.

От округа на конкурсе с клипом выступила команда Евсеевского Дома культуры. На награждение приехала методист Сельского культурно-досугового центра Светлана Новокщенова.

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