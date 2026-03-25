Павлово-Посадская платочная мануфактура представит новые узоры

Павловопосадская платочная мануфактура готовит пополнение своей коллекции узоров. Уже в апреле в продаже появятся новые платки. Все рисунки пока хранятся в секрете.

Большая часть платков выполнена в традиционном стиле с изображением цветов и узоров. Один из самых популярных рисунков — павловопосадская роза. Для ее создания художникам требуется много времени и практики.

Помимо шерстяных платков, предприятие выпускает скатерти, дорожки и салфетки как с традиционными рисунками, так и с современными дизайнами. Всего мануфактура производит более 1000 видов изделий.

Сейчас предприятие работает в спокойном режиме, но перед праздниками, такими как Новый год и 8 Марта, объемы производства значительно возрастают.

Популярность определенных видов платков зависит от предпочтений потребителей. В настоящее время в моде яркие цвета, и платки стали более разнообразными. Особенно востребованы небольшие платки размером 89х89 сантиметров с кистями или без. Средняя цена такого платка составляет около 2000 рублей.

Приобрести платки можно в офлайн-магазинах или на маркетплейсах. Сеть из более чем 180 магазинов охватывает всю Россию. Именно на них приходится большая доля продаж.