Павловопосадская мануфактура выпустит платки с новым узором от молодой художницы

На Павловопосадской платочной мануфактуре готовятся к выпуску новые узоры платков. Один из них разработан начинающей художницей Анастасией Гусевой. Это первый рисунок девушки, который будет выпущен в продажу. Для Анастасии, которая работает на фабрике уже полтора года, это стало приятной неожиданностью.

Художница каждый день создает кроки — четвертинки платков, на которых изображает традиционные узоры. Сейчас она работает над павловопосадскими розами, которые станут частью новых узоров. Когда рутина затягивает, Анастасия переходит к отработке отдельных элементов.

Анастасия с детства любила рисовать и наблюдать за природой. После обучения она поступила на психолога-дефектолога и работала в поликлинике. Однако со временем девушка решила вернуться к рисованию и устроилась на платочную мануфактуру. Вдохновение Анастасия ищет на природе и часто ходит на пленэры.

На предприятии много художников, и рисунки стоят в очереди годами. Те платки, которые не пользуются популярностью, снимают с производства, а их место занимают новинки. Стоимость изделий варьируется от 1500 до 14000 рублей в зависимости от размера, рисунка и кистей. Наибольшей популярностью пользуются платки размером 89×89 сантиметров. Приобрести их можно на маркетплейсах или в фирменных магазинах.