Павлово-Посадскому техникуму присвоен Национальный знак качества

Павлово-Посадский техникум признан одним из лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования в России. Ему присвоили звание лауреата Национального конкурса «Лучшие техникумы РФ — 2024», а также Национальный знак качества.

Присвоение знака говорит о том, что в техникуме обучают студентов на высоком уровне.

Помимо этого, директор получила почетную грамоту и звание лауреата конкурса «Директор года РФ — 2024».

В стране не хватает высококвалифицированных кадров в области информационных технологий. Павлово-Посадский техникум готовит таких специалистов. Здесь обучаются студенты из муниципалитета, Электрогорска и других округов Подмосковья.

Техникум предлагает широкий спектр образовательных программ, которые состоят из актуальных знаний и практических навыков для успешного старта карьеры. Преподаватели учреждения — высококвалифицированные специалисты.

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