Павел Десятков стал главным тренером подмосковного «Витязя» | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:25 Павел Десятков стал главным тренером подмосковного «Витязя»

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Состав тренерского штаба хоккейного клуба «Витязь» утвердили в Подмосковье. Его возглавил Павел Десятков, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В прошлых двух сезонах Десятков возглавлял тренерский штаб ХК «Сокол» в Красноярске. Под его руководством клуб стал серебряным призером Всероссийской хоккейной лиги.

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Напомним, в обновленный тренерский штаб «Витязя» также вошли Александр Гольц, Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артем Захаров и тренер по развитию Артем Оленев.

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