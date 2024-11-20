Пауэрлифтер из Чехова установил мировой рекорд по жиму лежа в экипировке

Чеховский пауэрлифтер завоевал первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Он поднял 280 килограммов в жиме лежа в экипировке.

В Москве прошел десятый чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лежа, становой тяге, пауэрспорту, строгому подъему на бицепс и другим видам состязаний. В соревновании приняли участие более трех тысяч спортсменов из 40 регионов.

Сергей Задков из Чехова поднял 280 килограммов и завоевал первое место в весовой категории до 82,5 килограммов, а также второе место в абсолютном зачете.

Сергей старается совмещать спорт и семью. Он воспитывает троих детей.

«Помимо спорта, времени мало на что хватает, потому что воспитываю троих детей, все свое личное время стараемся уделить на развитие детей. Также путешествовать еще любим», — подчеркнул мужчина.

Ранее атлет выигрывал золото в жиме лежа в однослойной экипировке. Его выступление зафиксировало статус одного из мировых лидеров в этой дисциплине, поскольку Сергей установил новый рекорд России.

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