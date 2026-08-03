Пациенты больницы в Одинцове смогут пройти противоопухолевую терапию

Специализированное лечение с применением современных методов доступно в Одинцовской больнице. Врачи рассказали о возможностях отделения, где помогают пациентам с онкологическими заболеваниями.

О работе отделения противоопухолевой лекарственной терапии рассказал его заведующий Михаил Иванников. По его словам, химиотерапия в современном понимании — это не отдельный способ лечения, а общее понятие, которое объединяет применение различных противоопухолевых препаратов, включая цитостатические, таргетные и иммуноонкологические средства.

Выбор метода лечения зависит от диагноза, стадии заболевания и состояния пациента. Противоопухолевая терапия может применяться для профилактики повторного развития болезни после основного лечения, уменьшения размеров опухоли перед операцией, контроля заболевания на распространенных стадиях, в том числе при наличии метастазов, а также для увеличения продолжительности жизни.

Перед назначением препаратов пациент проходит необходимое обследование, после чего специалисты определяют наиболее подходящую тактику лечения.