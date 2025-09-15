Пациенту Воскресенской больницы помогли после прохождения диспансеризации

Врачи Воскресенской больницы выявили раковую опухоль у женщины после прохождения диспансеризации. Они провели операцию и назначили химиотерапию. Теперь пациентка наблюдается у специалистов.

При этом женщина не жаловалась на здоровье, когда пришла на обследование.

«Женщине провели полное обследование: сделали ЭКГ, флюорографию, маммографию, а также взяли клинические анализы. Были выявлены отклонения в общем анализе крови, а также анализе кала на скрытую кровь, что говорило о кровотечении из нижних отделов ЖКТ. Далее пациентку пригласили на второй этап диспансеризации, где ей сделали колоноскопию, с результатами которой она была записана к врачу-онкологу», — прокомментировал главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов.

Врачи диагностировали опухоль сигмовидной кишки. Новообразование удалили и назначили курс химиотерапии, который пациентка уже завершила. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Специалисты напомнили, что диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или на портале «Здоровье».