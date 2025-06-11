Пациенту со сложным переломом восстановили подвижность ноги в Чеховской больнице

В Чеховскую больницу обратился житель из Москвы, который получил закрытый перелом обеих мыщелков правой большеберцовой кости со смещением. Состояние пациента требовало срочного вмешательства, и врачи столкнулись с непростой задачей: необходимо было не только восстановить целостность кости, но и уменьшить хирургическое вмешательство, чтобы ускорить процесс восстановления.

Травматолог-ортопед Газимагомед Абдулаев взял на себя ответственность за проведение сложной операции. Он сопоставил костные отломки и зафиксировал их с помощью специальных конструкций. Для этого было использовано две платины.

«Мы с коллегами произвели остеосинтез, но не с двух хирургических доступов, как это делается обычно, а с одного, пересекающего собственную связку надколенника», — поделился врач.

Благодаря этому инновационному подходу пациент почувствовал себя намного лучше. Мужчина находится на пути к выздоровлению, но врачи все равно продолжают следить за его состоянием.