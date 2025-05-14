Пациентская организация Подмосковья сняла мультфильм про муковисцидоз

Пациентская организация «Помощь больным муковисцидозом» из Московской области выпустила свой первый анимационный фильм — «Креошки спешат на помощь». При его создании использовали искусственный интеллект.
Яркие герои и сюжет помогают детям легче понять, почему важно регулярно принимать лекарства. Работа над мультфильмом стала частью социального проекта «В фокусе жизнь!», который поддерживается Фондом президентских грантов.
«Очень круто, сын не ожидал, что про креон мультик бывает. Смотрел с изумлением и восторгом. Теперь малыш ходит гордится особой версией животика — три тысячи. И без напоминаний пьет креон во время еды. Очень познавательно! Спасибо создателям за проделанный труд! И ждем продолжение про ингаляции и утреннюю зарядку», — поделилась Наталья Анисимова из Подольска.
Мультфильм создали активные участники организации — Виктория Грошева, Екатерина Сафонова, Антон Шамурзаев и Сергей Киселев. Консультировали их психологи Алексей и Екатерина Курбатовы.
Руководитель организации рассказала, что над проектом работали мамы детей с муковисцидозом и взрослые представители сообщества. По ее словам, они осваивали нейросети, что было непросто, но очень интересно.
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