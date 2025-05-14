Пациентская организация Подмосковья сняла мультфильм про муковисцидоз

«Очень круто, сын не ожидал, что про креон мультик бывает. Смотрел с изумлением и восторгом. Теперь малыш ходит гордится особой версией животика — три тысячи. И без напоминаний пьет креон во время еды. Очень познавательно! Спасибо создателям за проделанный труд! И ждем продолжение про ингаляции и утреннюю зарядку», — поделилась Наталья Анисимова из Подольска.