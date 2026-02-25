Пациентов из Красноармейска будут оперировать в НИИ пульмонологии ФМБА России

В НИИ пульмонологии ФМБА России начнут проводить бесплатные операции для пациентов из города Красноармейска. Такое решение было принято после встреч специалистов с врачами местной медсанчасти №154.
Заведующий кардиохирургическим отделением института Артур Юсупов рассказал, что кардиохирургия в НИИ — одно из самых современных направлений, где используют новейшие методики лечения.
Столичный хирург объяснил коллегам из Красноармейска, как правильно оформить документы для направления пациентов на операции. Врачи обменялись контактами, что позволит ускорить процесс получения помощи.
