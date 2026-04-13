Пациентов госпиталя Бурденко поздравили с Пасхой в Балашихе

В преддверии Пасхи представители власти и общественных организаций посетили военный госпиталь имени Бурденко. Пациентам передали праздничные куличи и выразили слова поддержки.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. К ним присоединились активисты «Молодой Гвардии» «Единой России».

Гостям удалось пообщаться с пациентами и медицинскими работниками. Военнослужащих поздравили с наступающей Пасхой и поблагодарили за проявленные мужество и стойкость. Врачам выразили признательность за их труд и профессионализм.

Игорь Брынцалов отметил, что поздравление с Пасхой стало доброй традицией.

«Важно, чтобы в этот день тепло и внимание получили те, кто особенно нуждается в поддержке», — сказал он.

Сергей Юров подчеркнул, что помощь военнослужащим остается приоритетом.

«Для нас важно быть рядом не только на словах, но и на деле. Мы продолжим поддерживать наших бойцов и их семьи», — заявил он.

В лечении и восстановлении пациентов задействованы специалисты разных направлений. С ними работают врачи лечебной физкультуры, физиотерапевты, психотерапевты и травматологи. Применяются современные методы, которые помогают ускорить реабилитацию и вернуть пациентов к активной жизни.