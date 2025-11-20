Пациентку со скрытой сердечной патологией спасли в КДЦ «Ромашка» в Одинцове

Врачи клинико-диагностического центра «Ромашка» обнаружили у 66-летней пациентки ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность первой стадии. Женщина жаловалась на сильную слабость, быструю утомляемость, одышку при ходьбе и головокружения, но списывала симптомы на возраст и долго не посещала врача.

Специалисты напомнили, что ишемическая болезнь сердца — заболевание, вызванное кислородным и питательным голоданием миокарда и мышечной ткани сердца из-за нарушения кровоснабжения. Без медицинской помощи такое состояние может привести к инфаркту или даже внезапной смерти.

«Пациенты часто недооценивают кардиологические риски, особенно в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов — природной защиты сосудов», — отметил врач-кардиолог Анвар Темирбулатов.

В этом случае кардиологи и гинекологи-эндокринологи смогли обнаружить заболевание на ранней стадии и вовремя назначить лечение. Оно скорректировало гормональные изменения, усиливающие сердечную нагрузку. Пациентке стало лучше: ее выносливость повысилась, а давление нормализовалось.

Специалисты напомнили о необходимости регулярных профилактических осмотров: проходить их нужно не реже раза в год. Диагностика поможет предотвратить развитие заболеваний и сохранить здоровье.

Клинико-диагностический центр «Ромашка» находится по адресу: село Ромашково, Рублевский проезд, 41. Помощь в медучреждении оказывают по полису ОМС.