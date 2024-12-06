Пациентку с разрушением костной ткани черепа спасли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевскую больницу была доставлена 31-летняя женщина в состоянии комы с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Она жаловалась на тошноту и проблемы с речью.

Медики установили, что у пациентки развился гнойный отит, который привел к абсцессу и разрушению костной ткани черепа за правым ухом, а также вызвал воспаление оболочек головного мозга — менингит.

Как позже выяснилось, женщина на протяжении почти года испытывала снижение слуха и замечала выделения из уха, однако к врачу не обращалась.

Специалисты провели срочную малотравматичную операцию, в ходе которой удалили 30 мл гнойной жидкости. Воспалительные процессы в среднем ухе и головном мозге были успешно устранены. После операции состояние пациентки значительно улучшилось: восстановились сознание и речь, исчезла тошнота.

Медики отмечают, что без своевременного вмешательства женщина могла бы погибнуть. В настоящее время она выписана для амбулаторного лечения и вернулась к обычной жизни.

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