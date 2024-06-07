Пациентку с опухолью мозга размером 6 сантиметров спасли в МОНИКИ

Фото: Медиасток.рф

Женщина 62 лет поступила в МОНИКИ имени Владимирского с формой эпилепсии, при которой приступы повторяются без видимой причины. При таком заболевании нарушаются двигательные, чувствительные, мыслительные или психические функции. Причиной состояния стала крупная опухоль головного мозга.

Пациентку перевели в отделение нейроонкологии.

«У нее наблюдались выраженная слабость в правых конечностях и нарушение речи. После подготовки и дообследования мы провели операцию. Выполнили трепанацию черепа и удалили опухоль диаметром шесть сантиметров», — рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

Гистологическое исследование показало менингиому — доброкачественную внемозговаую опухоль, которая без своевременного лечения может привести к отеку мозга и смерти.

После операции женщина быстро поправилась, к ней вернулась подвижность. Пациентку перевели в отделение неврологии по месту жительства для дальнейшей реабилитации.

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