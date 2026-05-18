Пациентку с опухолью мозга размером 4 см спасли в больнице в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадской больнице врачи оказали экстренную помощь пациентке, поступившей с сильными головными болями и резким нарушением координации движений, из-за чего она практически утратила способность самостоятельно сидеть и ходить. Медики диагностировали мозжечковую атаксию — тяжелое неврологическое состояние, связанное с поражением отделов мозга, отвечающих за координацию.
Во время обследования с применением МРТ с контрастированием у женщины выявили сразу несколько объемных образований в головном мозге, включая крупную опухоль в правом полушарии мозжечка размером до 4,5 сантиметра, а также более мелкие очаги в других глубинных структурах, отвечающих за двигательные и чувствительные функции организма.
После срочного консилиума врачи приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве, так как крупное новообразование уже оказывало давление на ствол мозга, который регулирует дыхание и сердечный ритм.
Промедление могло привести к серьезному неврологическому дефициту, вплоть до летального исхода. Мы выполнили микрохирургическое удаление опухоли правого полушария мозжечка — это операция с использованием специального нейрохирургического микроскопа. Операция длилась три часа. Главная сложность состояла в том, что непосредственно под опухолью уже находился ствол мозга.
Амрах Магеррамов
нейрохирург Сергиево-Посадской больницы
После операции пациентка сутки находилась в реанимации, затем продолжила лечение в нейрохирургическом отделении, где проходила восстановительную терапию, включая противоотечные и симптоматические процедуры. Спустя несколько дней ее состояние стабилизировалось и ее выписали без неврологических нарушений, полностью сохранив речь, чувствительность и двигательные функции.
Удаленные образования направили на гистологическое исследование, результаты которого определят дальнейшую тактику лечения и наблюдения пациентки.