Пациентку с опухолью мозга размером 4 см спасли в больнице в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадской больнице врачи оказали экстренную помощь пациентке, поступившей с сильными головными болями и резким нарушением координации движений, из-за чего она практически утратила способность самостоятельно сидеть и ходить. Медики диагностировали мозжечковую атаксию — тяжелое неврологическое состояние, связанное с поражением отделов мозга, отвечающих за координацию.

Во время обследования с применением МРТ с контрастированием у женщины выявили сразу несколько объемных образований в головном мозге, включая крупную опухоль в правом полушарии мозжечка размером до 4,5 сантиметра, а также более мелкие очаги в других глубинных структурах, отвечающих за двигательные и чувствительные функции организма.

После срочного консилиума врачи приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве, так как крупное новообразование уже оказывало давление на ствол мозга, который регулирует дыхание и сердечный ритм.