Пациентку с опухолью брюшной полости весом 12 кг спасли в больнице Мытищ

Женщина 45 лет экстренно поступила в Мытищинскую больницу с сильными болями в брюшной полости и в состоянии истощения. При этом размер ее живота был огромным — как при многоплодной беременности на поздних сроках. Обследование выявило гигантскую опухоль, которая росла в течение двух лет.

Два года, пока размер живота увеличивался, женщина не обращалась за медицинской помощью. Это позволило новообразованию вырасти до гигантских размеров.

«На операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 литров воды и опухоль весом около 12 килограммов. Операция продолжалась около часа и прошла успешно», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Игорь Модин.

Организм пациентки сильно истощился за время, проведенное с опухолью. После операции женщине назначили специальное лечение, которое помогло ей окрепнуть и восстановиться.

Удаленные ткани направили на гистологическое исследование. Результаты позволят врачам определить тактику дальнейшего лечения.

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