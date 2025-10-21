Пациентку с миомой матки весом почти 1 кг спасли в перинатальном центре в Видном

Специалисты гинекологического отделения Видновского перинатального центра успешно прооперировали 42-летнюю женщину с гигантской миомой матки. Новообразование у пациентки обнаружили два года назад.

Женщина не захотела удалять миому, что привело к увеличению тела матки до размеров, соответствующих 19 неделям беременности. Кроме того, у нее открылось кровотечение, что спровоцировало тяжелую форму анемии.

«В данном случае мы выбрали удалить миому весом 965 граммов лапаротомическим методом, через небольшой разрез передней брюшной стенки. Выполнить операцию малоинвазивным способом было невозможно из-за размера новообразования и его локализации: узлы находились как на внешней стороне матки, так и внутри. В результате оперативное вмешательство с сохранением репродуктивной функции прошло успешно», — отметил акушер-гинеколог Энкир Соваев.

Пациентку уже выписали. Скоро она начнет планировать первую беременность.

Врачи напомнили, что миомы, которые бывают разных размеров и локализаций, растут из мышечной структуры. При отсутствии лечения опухоль может привести к кровотечениям и некрозам, поэтому специалисты рекомендуют регулярно посещать профилактические осмотры и делать ультразвуковые исследования.