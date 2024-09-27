Пациентку с 10-литровой опухолью яичников спасли в МОНИИАГ

Женщина 68 лет поступила в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии с образованием яичника гигантских размеров. Долгое время пациентка не обращалась к врачам, поэтому попала в больницу экстренно, когда опухоль уже заполнила всю брюшную полость.

После обследования и врачебного консилиума началась многочасовая операция. Хирурги удалили новообразование объемом более 10 литров. Оно росло не один год, сдавливало органы брюшной полости, сосуды, мочеточники, нарушало функции почек.

«Опухоль имела злокачественные участки. Благодаря профессионализму нашей хирургической команды эта сложнейшая операция прошла успешно», — рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов.

Сейчас пациентка уже дома. Ей предстоят длительная реабилитация и лечение под наблюдением онколога по месту жительства.

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