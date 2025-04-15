Пациентку на гемодиализе с крупной миомой матки спасли в больнице в Видном
Специалисты Видновского перинатального центра удалили миому матки 44-летней женщине, которая находилась на гемодиализе. Акушер-гинеколог ранее принял решение о необходимости операции.
Пациентка поступила в гинекологическое отделение планово, однако вмешательство осложнялось отсутствием у нее почек и постоянными процедурами по искусственному очищению крови. Кроме того, из-за изменения метаболизма у женщины возникли нарушения в работе некоторых органов.
Размер миомы соответствовал 12-й неделе беременности.
«Провести лапароскопию было технически сложно: органы малого таза не визуализировались из-за выраженного спаечного процесса и эндометриоза. Тем не менее мы смогли провести полостную операцию между гемодиализом — за один час 20 минут», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.
Хирурги работали в команде с анестезиологами-реаниматологами, которые подобрали корректные препараты.
Пациентку уже выписали.