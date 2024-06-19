Пациентке с венозной патологией помогли в больнице Орехово-Зуева

Карина Ромашова поступила в больницу с подозрением на острый инсульт. Среди жалоб были периодические обмороки, судороги и нарушение работы сердца.

«Учитывая молодой возраст, мы выполнили весь спектр обследований. Пациентку экстренно взяли в рентген-операционную, где мы выявили деффекты работы вен головного мозга и шеи», — рассказал заведующий Региональным сосудистым центром, сердечно-сосудистый хирург Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютнев.

После полного обследования патологию со стороны сердца врачи исключили. Исследования кровеносных сосудов показали, что проблемы со здоровьем у пациентки связаны с нарушениями венозного оттока. Из-за сдавливания вен кровь из левой ноги уходила через органы малого таза. А нарушения со стороны работы сердца были обусловлены выбросами в кровь большого количества медиаторов воспаления.

Врачи разработали тактику многоэтапного лечения. Восстановили проходимость левой внутренней яремной вены для устранения судорожных припадков и обмороков. После стенирования подвздошной вены был восстановлен нормальный отток крови из левой ноги. На третьем этапе лечения перекрыли варикозные вены малого таза, которые появились в результате нарушения работы крупных вен.

«У меня период реабилитации, но мне разрешили работать. Врачи прописали мне лечение и дали рекомендации», — поделилась пациентка.