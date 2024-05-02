Пациентке с деформацией стопы помогли в больнице в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:49 Пациентке с деформацией стопы помогли в больнице в Солнечногорске Минздрав МО

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Женщина 66 лет поступила в Солнечногорскую больницу с жалобами на боль в области стопы. Врачи диагностировали у нее вальгусную деформацию — образование костной «шишки» на внутреннем краю стопы.

Под спинальной анестезией врачи сделали небольшой разрез в области стопы, затем выполнили костную коррекцию и фиксацию винтами.

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«Всего за час мы скорректировали патологию костей. Спустя 1,5 месяца женщина поступит к нам на удаление металлического фиксатора. Благодаря такой операции она перестанет испытывать боли при ходьбе и сможет носить любую понравившуюся обувь», — рассказал травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.

Подобные операции начали проводить в Солнечногорске не так давно. От «шишки» на стопе избавили уже 10 пациентов. Манипуляции стали возможными благодаря новому оборудованию и обучению врачей.

Новую подстанцию скорой помощи открыли в Ногинске, где будут базироваться 15 бригад и диспетчерская. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.