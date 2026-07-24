Пациенткам перинатального центра в Видном напомнили правила выбора автокресла

В Видновском перинатальном центре сотрудник Госавтоинспекции Ирина Чекмарева провела профилактическое занятие для пациенток акушерского послеродового отделения. Встреча была посвящена правилам перевозки младенцев в машине и обязательному использованию детских удерживающих устройств.

Инспектор группы пропаганды БДД Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому округу Ирина Чекмарева разъяснила женщинам, как правильно выбирать автолюльку или кресло в зависимости от возраста, роста и веса ребенка. Кроме того, она напомнила о важности корректной установки устройства в салоне автомобиля.

«При установке автолюльки важно строго соблюдать инструкцию производителя. Если она размещается на переднем пассажирском сиденье против хода движения, подушку безопасности необходимо отключить. Эти простые правила помогают сохранить здоровье ребенка и сделать каждую поездку безопаснее», — отметила она.

Участницы встречи отметили, что полученные знания помогут им увереннее подойти к выбору первого автокресла.

В завершение беседы инспектор вручила молодым мамам тематические памятки с подробными рекомендациями, а также световозвращающие элементы для одежды и наклейки на автомобиль.