Пациентка Подольской ОКБ поблагодарила врача за успешную операцию на глазах

Жительница Москвы Татьяна Чмиль обратилась к врачу-офтальмологу в амбулаторное хирургическое офтальмологическое отделение Подольской областной клинической больницы. Заведующий отделением, доктор медицинских наук, профессор Алексей Егоров провел осмотр и отметил успех ранее проведенных операций.

До обращения к врачу у Татьяны было высокое давление в обоих глазах, а на левом глазу — сильное помутнение хрусталика. Зрение правого глаза восстановить уже не представлялось возможным, существовала угроза потери глаза как органа.

Врачи ПОКБ провели микроинвазивное вмешательство, заменив мутный хрусталик на новый. Они также прочистили фильтр для оттока жидкости из глаза, снизив внутриглазное давление. После операции внутриглазное давление нормализовалось, а острота зрения значительно возросла.

«Очень благодарна Алексею Егорову. Не просто так о нем такие рекомендации. Теперь я вижу мир в ярких красках. Могу читать без лупы и очков», — поделилась Татьяна.

Она также отметила профессионализм и доброжелательность персонала, слаженность команды и чистоту в отделении.

Алексей Егоров рассказал, что к нему обращаются не только жители Подмосковья, но и пациенты из Москвы и других городов, таких как Тула, Калуга и даже Хабаровск.