Пациентка Коломенского перинатального центра стала мамой в 10-й раз

Жительница Озер Светлана стала мамой в 10-й раз. Ребенок появился на свет в Коломенском перинатальном центре. Счастливых родителей поздравили от лица главы округа.

Девочка Вера стала десятым ребенком в семье жительницы Озер. Мама Светлана уже во второй раз рожала в Коломенском перинатальном центре. Она отметила достойные условия пребывания и внимательность сотрудников.

На торжественной церемонии выписки многодетную маму поздравила от имени главы городского округа Коломна Александра Гречищева советник главы Анна Кременецкая. Родителям новорожденной подарили сертификат в «Детский мир» и сладкий подарок.

«Жизнь — самый ценный подарок. Поэтому вы — настоящая героиня, которая подарила жизнь уже десяти детишкам. Вместе с большим счастьем, это еще и большая ответственность. Слова поздравлений и уважения вам передает глава округа Александр Владимирович. Пусть девочка растет здоровой, счастливой и любознательной», — сказала Анна Кременецкая.

Отметим, что с начала года в перинатальном центре Коломны родились почти три тысячи детей. А со дня его открытия в 2017 году на свет появились почти 29 тысяч малышей.

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