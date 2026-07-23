Пациентка из Лобни выразила благодарность врачу-отоларингологу Анне Гукасян

В Лобненской больнице пациентка Надежда пришла на прием к врачу-отоларингологу Анне Гукасян. Женщина поделилась, что уже много лет страдает от заболевания ЛОР-органов и обращалась ко многим специалистам, но никто не смог ей помочь. По совету в регистратуре она попала к Анне Гукасян, которая направила ее в другую больницу, где Надежде сделали операцию — и болезнь отступила на два года.

Анна Гукасян — врач с более чем 20-летним стажем работы. Она стала первым медиком в своей семье, а следом за ней и другие родственники решили посвятить себя медицине.

Врач призналась, что очень любит свою работу, даже несмотря на тяжелые дни. Хороший день для нее — это когда она справляется со сложным случаем. Анна всегда тщательно осматривает пациентов и нередко обнаруживает проблемы, о которых они даже не подозревали.

«Все у вас хорошо, мы сейчас все вопросы решим», — говорит она каждому пациенту в начале приема. Врач уверена: такие слова делают лечение эффективнее и помогают пациенту быстрее выздороветь.