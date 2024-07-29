Пациента с торчащим из подмышки железным прутом прооперировали в Луховицах

В Луховицкой больнице помогли пациенту с торчащим из подмышки железным прутом. Он работал у себя на даче и неудачно упал прямо на арматуру.

Врачи обследовали пациента и выяснили, что жизненно важные органы чудом оказались не задеты железным прутом, который глубоко вошел в подмышку и едва ли не проткнул шею. Кусок арматуры находился между первым ребром и ключицей. По словам специалистов, парень родился в рубашке.

На операции медики аккуратно извлекли прут из тела пациента. Глубокую рану очистили и обработали, установили дренаж, чтобы не допустить распространения инфекции. После этого мужчина получил курс лекарственной терапии, включающий прием антибиотиков.

Спустя несколько дней врачи удалили дренаж. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже покинул больницу. Ему предстоит амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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