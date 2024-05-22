Пациента с тяжелым гнойным отитом из-за ватных палочек спасли в Пушкино

Парень 28 лет обратился в Пушкинскую больницу имени профессора Розанова с гнойным отитом среднего уха. Заболевание сопровождало его на протяжении нескольких лет, успев приобрести хроническую форму и привести к почти полной потере слуха одним ухом.

Врачи провели диагностику и установили, что к проблеме привело повреждение барабанной перепонки, из-за которого в среднее ухо попала инфекция — с воздухом, водой и ватными палочками. Пациента начали лечить, но вскоре у молодого человека появились боли за ухом и лихорадка. Заподозрили тромбоз, который мог привести к летальному исходу. Исследования подтвердили опасения специалистов.

«Грубо говоря, весь верхний этаж уха воспалился и воспаление перешло на соседние анатомические структуры. Экстренно подготовили пациента к операции», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

Два с половиной часа хирурги оперировали. Все промыли, вычистили, откачали гной. Тромб удалили вместе с его паталогическим содержимым, а рану ушили.

Уже через 10 дней после сложнейшей операции пациента выписали из больницы. У него отмечаются положительные изменения, потихоньку начал возвращаться слух. Впереди — еще одно, уже плановое хирургическое вмешательство. Врачам предстоит предотвратить возможность повторного воспаления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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