Пациента с риском гангрены спасли в больнице Сергиева Посада

Мужчина в возрасте 53 лет поступил в больницу в Сергиевом Посаде. Он жаловался на острую боль в ноге от паха до колена. У пациента выявили перекрытие кровотока в артерии левой ноги и угрозу развития гангрены.

Как рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков, из-за сильных болей пациент не мог спать около месяца. Конечность была холодная и синюшного цвета.

Благодаря современному оборудованию операцию провели через небольшой разрез. При помощи рентген-контроля врачи могли в реальном времени следить за возобновлением кровотока. Ноги потеплела и вернула нормальный цвет уже на операционном столе.

«Техника сочетает в себе хирургический этап и эндоваскулярный метод. С помощью этой смешанной методики удалось открыть бедренную и подколенную артерии, а также артерии голени и восстановить их при помощи введения внутрь специальных раздувающихся баллонов с лекарственным покрытием», — рассказал медик.

Сейчас мужчина выписан и проходит лечение амбулаторно.