Пациента с редким видом инсульта спасли в больнице в Домодедове

В сосудистый центр Домодедовской больницы из Видного в крайне тяжелом состоянии поступил 62-летний мужчина с сильным головокружением и нарушения речи. После экстренной диагностики в Видновской больнице был поставлен угрожающий жизни диагноз — тромбоз базилярной артерии, один из самых опасных видов ишемического инсульта.

Пациента оперативно доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, где заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Леонид Гинзбург, провел малоинвазивную операцию — эндоваскулярную трансартериальную тромбоэкстракцию. Благодаря современному оборудованию и мастерству врачей тромб был успешно удален. Уже вскоре после вмешательства пациент пришел в себя. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Этот случай подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах инсульта.