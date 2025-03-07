Пациента с распоротым рыбьей костью кишечником спасли в больнице в Луховицах

Врачи Луховицкой больницы спасли 64-летнего мужчину с поврежденным рыбьей костью кишечником. Пациент жаловался на боли в правом подреберье.

Во время обследования выяснилось, что кость длиной около трех сантиметров распорола стенку толстой кишки мужчины рядом с печенью.

«Пациент нуждался в экстренном хирургическом вмешательстве. Мы провели КТ-диагностику, после чего вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной», — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.

Оказалось, что мужчина заядлый рыбак. Около месяца назад он приготовил блюдо из своего улова и случайно проглотил кость. Через некоторое время он ощутил дискомфорт и принял решение обратиться к специалистам.

Сейчас пациент готовится к выписке.