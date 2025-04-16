Пациента с опухолью почки спасли в Раменской больнице

В Раменскую больницу экстренно доставили 43-летнего жителя Волгограда, который испытывал сильные боли в области поясницы. Он находился в Бронницах на гастролях с театром, когда внезапно почувствовал резкое ухудшение здоровья сразу после окончания спектакля.

После проведения медицинского обследования специалисты выяснили, что у мужчины произошел разрыв опухоли в левой почке, размеры которой составили около 18 сантиметров. Это почти в два раза больше, чем у здоровой почки. В результате разрыва в брюшной полости образовалась большая гематома объемом более 1,5 литров, что создало угрозу для жизни.

Врачи приняли решение о срочной операции по удалению пораженной почки. Операцию провели успешно большой командой специалистов: хирургов, рентгенологов и урологов. Заведующий урологическим отделением Мерген Борисов отметил, что вторая почка мужчины функционирует нормально, и после выписки он сможет вернуться к привычной жизни.

Пациент не подозревал о наличии опухоли, поскольку болезнь протекала бессимптомно. Врачи подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров для раннего выявления серьезных заболеваний. В этом случае своевременная медицинская помощь позволила спасти жизнь мужчине и предотвратить более серьезные последствия.