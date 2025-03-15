Пациента с кровотечением из вен пищевода спасли в больнице Домодедова

Специалисты Домодедовской больницы провели успешную эндоскопическую операцию 35-летнему мужчине. Он попал в медучреждение с кровотечением на фоне варикозного расширения вен пищевода.
Мужчине помогли в стационаре № 2 Домодедовской больницы. Сначала он находился в анестезиолого-реанимационном отделении.
Затем врачи экстренно организовали получение необходимых расходных материалов из МОНИКИ и прооперировали пациента.
«Суть эндоскопической процедуры заключается в накладывании латексных колец на варикозно измененные сосуды для остановки кровотока в них. На счету была каждая минута, так как сильное кровотечение может привести к обильной кровопотере и вызвать смерть человека», — прокомментировал врач хирург-эндоскопист высшей квалификационной категории Домодедовской больницы Роман Кужелев.
Сейчас мужчину наблюдают врачи в стационаре. Его жизни ничего не угрожает.
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