Пациента с «хрустальными» сосудами спасли в больнице в Мытищах

Хирурги Мытищинской больницы спасли пациента с критическим сужением сонных артерий. Семидесятилетний мужчина поступил с жалобами на сильные боли в ноге и почерневший палец.

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родиона Шилова, врачам пришлось бороться не только за спасение ноги от ампутации, и за жизнь пациента. Из-за прогрессирующего атеросклероза сужение на различных участках сонной артерии достигали от 70 до 90%, а стенки сосуда были не эластичными, а хрупкими из-за отложения кальция, и по плотности напоминали хрусталь.

«Понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек в сосудах. Она заняла около трех часов и прошла успешно, кровоток в сонной артерии. После заживления операционного разреза провели плановую операцию по реконструкции артерий нижней конечности и компенсировали в ней кровообращение, болевой синдром купирован», — рассказал Шилов.

Также врачи выявили у пациента новообразования в глотке и гортани. После операции на сосудах его перевели в лор-отделение для дальнейшего лечения.