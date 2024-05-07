Пациента с дефектом черепа после падения спасли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:22 Пациента с дефектом черепа после падения спасли в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина 35 лет поступил в Жуковскую больницу с жалобами на насморк, возникающий при наклоне головы. На КТ нейрохирурги увидели, что вытекающая субстанция — это не что иное как спинномозговая жидкость, которая бежит из основания черепа.

Дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки образовался несколько месяцев назад, когда мужчина упал с шестиметровой высоты и получил травму головы. Подтекание жидкости грозило пациенту менингитом, развитием инфекции в головном и спинном мозге.

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«При помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи сделали пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта использовали жировую ткань и оболочку бедренной мышцы пациента», — рассказал врач-оториноларинголог Жуковской больницы Аветис Мартиросов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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