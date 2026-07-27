Пациент из Подольска поблагодарил врачей гастроэнтерологического центра за помощь

Житель Подольска Евгений Боронин уже три года проходит лечение в гастроэнтерологическом центре местной областной клинической больницы (ПОКБ). У него диагностирован язвенный колит — заболевание, которое нельзя вылечить полностью, но можно сократить периоды обострения и достичь ремиссии.

Сегодня Евгений чувствует себя хорошо и пришел в центр на профилактический осмотр. Он поделился своими впечатлениями о лечении: «Врачи здесь — прекрасные специалисты. Отделение чистое. Медсестры хорошо относятся. Если есть какие-то проблемы с ЖКТ, отделение очень сильное. Я уже думал ехать в Москву, но мне помогли здесь».

Осмотр пациента провела врач-гастроэнтеролог Татьяна Томенко. Заведующий гастроэнтерологическим центром, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов отметил, что воспалительные заболевания кишечника и печени — это специализация центра. «Мы лечим все: от гастрита до колита. Для нас это обычная практика», — сказал он.

Гастроцентр в Подольске — клиническая база кафедры гастроэнтерологии Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ). Здесь проходят обучение ординаторы и используются последние наработки и современные результаты исследований МОНИКИ.