Патрулирование пляжей 40 водоемов провели в Подмосковье в выходные

Работники «Мособлпожспас» провели патрулирование на пляжах 40 водоемов в 19 городских округах Подмосковья. Отдыхающих предупредили об опасности купания в несанкционированных местах.

Чтобы не допустить травматизма и гибели людей, спасатели проверили несанкционированные места купаний на территории Подмосковья.

Специалисты ТУ-1 и ТУ-5 обследовали дикие пляжи на 17 водоемах. Большего всего отдыхающих оказалось на несанкционированных пляжах в Богородском округе. Например, Мутный карьер собрал около 300 человек, а озеро Аборино — 120 человек. Больше сотни отдыхающих пришли к реке Пехорка в Балашихе и к Большому Люберецкому карьеру в Котельниках.

Спасатели объяснили отдыхающим, что купание в таких местах может привести к трагедии. На дне встречаются битые стекла, коряги, шины и проволока. Купальщиков также предостерегли от прыжков в воду с обрывистого берега. Напомнили о необходимости присмотра за детьми.

«Спасатели рекомендовали гражданам соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. К мониторингу привлекали 75 человек личного состава и 27 машин», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.

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