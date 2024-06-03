Патрулирование лесов усилят в Балашихе

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Директор Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Олег Гришанов встретился с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Балашихинское», подполковником полиции Алексеем Хабибулиным в Балашихе. Они обсудили совместную работу в сезон повышенной пожарной опасности.

На встрече поднимались вопросы совместного патрулирования местности городского округа Балашиха сотрудниками лесной охраны и МВД с целью выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства.

Стороны пришли к выводу о необходимости усиления патрулирования лесного фонда не только в выходные дни, но и в будние, учитывая высокий риск возникновения лесных пожаров.

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области также напоминают об уголовной и административной ответственности за поджоги, которые привели к лесным пожарам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Всех под ружье. Украинским властям предложили забрать в армию женщин

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте