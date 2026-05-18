Патрулирование лесов усилили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области ввели усиленный режим патрулирования из-за высокого класса пожарной опасности. В работах по контролю обстановки задействованы сотрудники нескольких ведомств и добровольцы.

На территории округа продолжается особый противопожарный режим. Решение связано с ростом риска возгораний в лесах и на открытых территориях. В ежедневных рейдах участвуют до 15 человек и 5 единиц техники, включая специалистов «Мособллеса», сотрудников госпожнадзора, пожарно-спасательного гарнизона, полиции, казачества и добровольных дружин.

В администрации округа сообщили, что все службы переведены на усиленный режим. Маршруты патрулирования заранее согласованы, техника готова к оперативному выезду. Отдельное внимание уделяется лесным массивам и территориям рядом с населенными пунктами.

Начальник управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ленинского округа Александр Суровцев отметил значимость принятых мер.

«Все службы работают в усиленном режиме. Мы заранее подготовили маршруты патрулирования и обеспечили готовность техники. Особый противопожарный режим направлен на защиту жителей и сохранение лесов округа», — сказал он.

Для реагирования на возможные возгорания сформирована отдельная группировка сил. В нее входят 19 человек и 8 единиц техники. Среди них пожарные автоцистерны, тракторы с емкостями для воды и поливомоечные машины. В округе также обустроены минерализованные полосы общей протяженностью 25,8 километра, которые должны препятствовать распространению огня.

Жителям напомнили о действующих ограничениях. В лесах и на прилегающих территориях запрещено разводить открытый огонь, использовать мангалы, сжигать сухую траву и оставлять горящие предметы. За нарушение правил предусмотрены штрафы, размер которых зависит от статуса нарушителя и может достигать 800 тысяч рублей для юридических лиц.