Педагог из Павловского Посада выступил на научной конференции

Преподаватель Павлово-Посадского техникума Инна Косова рассказала о значении краеведения в обучении. Она представила доклад на областной конференции, проходившей онлайн.

Научно-практическая конференция была посвящена патриотическому воспитанию на уроках истории и обществознания. В рамках мероприятия Инна Косова поделилась своим опытом интеграции краеведческого материала в учебные программы. Ее доклад подчеркивал, как использование истории малой родины помогает воспитывать у студентов любовь к своей стране и осознание гражданской ответственности.

Педагог предложила практические методики работы с историческими данными, связанными с родным регионом, и рассказала, как это способствует развитию интереса к изучению культуры и традиций. По словам Инны Косовой, такие уроки не только укрепляют связь поколений, но и помогают формировать у молодежи активную гражданскую позицию.

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