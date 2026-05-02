Патриотическую встречу с жителями провели в Химках

Надежда Смирнова отметила: «30 апреля 1945 года советские солдаты подняли красное знамя над Рейхстагом. Это был символ нашей Победы, символ того, что наши отцы и деды выстояли. Знамя водружали разведчики Егоров, Кантария и Берест — их имена должен знать каждый. Такие встречи проходят в рамках нашей программы „Успех V единстве поколений“. Мы помогаем молодежи понимать историю, гордиться подвигами предков и помнить, какой ценой нам достался мир».

Участникам мероприятия рассказали о штурме Рейхстага, о том, как проходили последние дни войны, сколько жизней было отдано за взятие этого главного здания. Гости узнали о подвиге разведчиков, которые под пулями водрузили знамя на купол Рейхстага, и о том, как этот момент был запечатлен на знаменитой фотографии Евгения Халдея.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что такие встречи помогают молодежи прикоснуться к великой истории своей страны, почувствовать гордость за своих предков и понять, какой ценой досталась Победа.