Патриотическую викторину провели для школьников в Балашихе

В сельском центре культуры и досуга «Рассвет» отметили День народного единства, праздник, символизирующий сплоченность и патриотизм всего гражданского общества. В честь этого была организована концертная программа с участием театральной студии «Аленушка», а также талантливых солистов и танцевальных коллективов, которые подарили зрителям яркие и запоминающиеся выступления.

Особое внимание уделили подрастающему поколению: для школьников и молодежи в Соболихинской сельской библиотеке провели историко-патриотический час под названием «Защитники земли русской». Ребята проявили активность, отвечая на вопросы викторины «Главные символы России», и с интересом ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Горжусь я Родиной моей — Россией».

Мероприятие включало чтение стихотворений из сборника «За веру и Отечество», посвященного специальной военной операции, а также лекцию-диалог «Полководцы России — К. Минин и Д. Пожарский. Великая победа народного ополчения». Участники узнали о героических событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от иноземных захватчиков, что ознаменовало конец междоусобиц и начало становления великой державы.

Праздник напомнил всем собравшимся о важности гражданского единства и сплоченности, которые всегда ведут народ к победе и процветанию.

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